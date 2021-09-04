كوبرا تغدر بمدربها السوداني بلدغة قاتلة في عسير خلال بث مباشر

توفي شاب سوداني في مستشفى عسير بالسعودية، بعدما لدغته كوبرا كان يدربها منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك خلال بث مباشر.

الصديقة الغادرة أقدمت على فعلتها، فجر الخميس، وأنهت حياة صاحبها السوداني، منصور علي، بعدما قضى 11 عاما يقدم معها عروضا متنوعة في حديقة عسير، بحسب قناة "العربية".

وفي الليلة الموعودة، أراد الشاب الثلاثيني بعدما أنهى عروضه أمام الجمهور، أن يتيح لمتابعيه على الإنترنت عرضا آخر مع الكوبرا.

بعد 11 عاماً من العشق بينهما.. كوبرا تنهي حياة شاب سوداني بـ #عسير. pic.twitter.com/22YQa6Sjh5 — نايف العبدالله. #كلنا_مسؤول 🇸🇦 (@naifeal3bdalh) September 3, 2021

وبدأ الشاب من غرفته الخاصة في المنزل العرض الأخير عبر بث مباشر على موقع "فيسبوك".

لكن وعلى نحو غير متوقع، تلقى الشاب لدغة قاتلة من الكوبرا، وتم نقله إلى مستشفى عسير، إلا أنه توفي في الحال كون السم كان قد انتشر في كل جسده.