لحظة وفاة مؤذن خلال رفع الأذان في بنغازي الليبية... فيديو

وذكر موقع "طبرق الآن"، أن المتوفى هو عبد الحميد المريمي وقد وافته المنية بعد أذانه لصلاة العصر، إثر إصابته بسكته قلبية.

ويظهر في الفيديو المؤذن وهو يسقط فجأة دون حراك، بينما هرع إليه عدد من رواد المسجد في محاولة لمساعدته، قبل أن يتضح أنه توفي في الحال.

وتفاعل المئات مع المقطع، معتبرين أن الوفاة على هذا النحو دليل على "حسن الخاتمة".