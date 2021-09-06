إيلون ماسك يأخذ حفيد سيرغي كوروليوف في جولة عبر"سبيس اكس"

وقال أندري كوروليوف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "نحن ممتنون للغاية للدعوة وكرم الضيافة ولقاء شخصي لا يُنسى لمدة ساعة تقريبًا. واصل دفع العالم إلى الأمام، سيد ماسك!"

This is awesome!!! What a legend. Of course Korolev comes up a LOT in our video about Soviet Rocket engine history. I still really want to get the full story of Elon trying to buy a Dnepr / R-36M from Russia, because it'd be a fun little anecdote for this video! https://t.co/xFXKWQgdFs — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) September 5, 2021

بدوره، علق ماسك التغريدة قائلا " كان كوروليوف مذهلاً".

يذكر أن شركة "سبيس إكس" الفضائية، التي يملكها الملياردير البريطاني إيلون ماسك، حصلت على عقد خدمات إطلاق أول مهمة لوكالة الفضاء الأمريكي "ناسا" تركز على القمر الجليدي "يوروبا"، التابع لكوكب المشترى، والتي ستبحث عما إذا كان ظروفه المناخية ملائمة لعيش البشر على سطحه.

وأشارت وكالة "ناسا"، في بيان رسمي لها نشر على موقعها الإلكتروني، إلى أن عقد خدماتها مع "سبيس إكس" تبلغ قيمته 178 مليون دولار أمريكي.