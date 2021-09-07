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    طعام شائع يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري

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    تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن مرض السكري من النوع 2 سيكون سابع أكبر قاتل في العالم بحلول منتصف القرن.

    وتقول الدراسات إنه يمكن الوقاية من هذه الحالة التي تتميز بالعطش الشديد وعدم وضوح الرؤية والتعب بمساعدة عدد من عادات نمط الحياة.

     ثبت أن تناول طعام واحد يوميا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

    الوقاية من مرض السكري
    Youtub/cnr
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    وتكمن خطورة هذا المرض في كونه مقدمة لعدد لا يحصى من الحالات الصحية - بعضها يهدد الحياة.

     وتحدث الحالة عندما تصبح خلايا الجسم أقل استجابة لجهود الأنسولين لدفع الجلوكوز إلى الخلايا، وهو ما يُعرف بمقاومة الأنسولين، لذلك يجب تجنب بعض الأطعمة، التي تحتل مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم، بأي ثمن.

    يعتبر الأرز غذاء أساسيا لأكثر من نصف سكان العالم.

    قيمت الأبحاث في كلية هارفارد للصحة العامة ما إذا كان الطعام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

    اعتمد الباحثون على مجموعة من البيانات المتعلقة بالعادات الغذائية لـ 325 ألف شخص من اليابان والصين والولايات المتحدة وأستراليا.

    تم رصد الاتجاهات الغذائية خلال فترة متابعة لمدة 22 عاما.

    كشفت النتائج أن استهلاك 5.6 أونصات من الأرز المطبوخ كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 11%.

    ويحتل الأرز الأبيض مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر.

    هذه النتائج تقف في تناقض صارخ مع اقتراحات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) بأن الأفراد المصابين بداء السكري يجب أن يستمروا في تناول المعكرونة والأرز والخبز كمواد أساسية لهم.

    يُنصح أحيانا باستخدام الأرز البني لمرضى السكري نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

    تنصح إيما إلفين، كبيرة المستشارين السريريين في مؤسسة السكري بالمملكة المتحدة، بالتحول إلى الأطعمة الغنية بالألياف مثل الأرز البني والخبز والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقول والشوفان والشعير.

    وأوضحت: "الألياف تملؤك، وتساعد في الحفاظ على نسبة الجلوكوز في الدم تحت السيطرة وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وكل ذلك يساعد في إنقاص الوزن".

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
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