أحمد مكي يخرج عن صمته بشأن مشكلة لا يزال يعاني منها منذ الطفولة

صارح الفنان المصري، أحمد مكي، جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشكلة لا يزال يعاني منها منذ أن كان طفلا.

ونشر مكي فيديو قصيرا يجمعه مع الفنان المصري، كريم عبد العزيز، أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "الاختيار 2 – رجال الظل"، الذي عرض في رمضان العام الحالي، وهما لا يستطيعان التوقف عن الضحك.

وعلق على الفيديو أن مشكلته منذ أن كان طفلا في الحضانة أنه دائما ما يضحك في الأوقات الجادة، وأنه بسبب تلك المشكلة تعرض للطرد كثيرا من حصص ومحاضرات.

وتابع أنه ظل يهدئ نفسه بأن تلك المشكلة ستزول عندما يكبر وينضج، ولكنها مازالت تلازمه، والدليل ما حدث له في مشهد "الاختيار 2" الذي شاركه مع متابعيه على "إنستغرام"، البالغ عددهم ما يقرب من 6 ملايين متابع.

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وحقق أحمد مكي مع كريم عبد العزيز نجاحا كبيرا في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته إياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد.

ويرصد مسلسل "الاختيار 2" السيرة الذاتية لأبطال وزارة الداخلية المصرية الذين استشهدوا خلال السنوات الماضية، ودورهم في فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية (المحظورة في مصر) في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة.

من ناحية أخرى، أعلن أحمد مكي عن نيته في تقديم جزء سادس وجديد من المسلسل الكوميدي "الكبير أوي"، وذكرت تقارير أن الفنانة، أسماء أبو اليزيد، ستحل محل الفنانة، دنيا سمير غانم، في تجسيد دور زوجته في أحدث المسلسل "هدية".

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