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    الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021

    طفل يرصد أحداث خارقة ويسعى لبناء أول محطة فضاء في العراق... صور  

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    إبراهيم، الطفل الذي لم يتجاوز عمره الـ12 عاما، يلاحق النجوم في أحد الأحياء الفقيرة الواقعة بأطراف العاصمة العراقية بغداد، بمرصده الذي وثق به أهم الأحداث الفلكية التي يرويها في محاضرات علمية يحضرها الكبار والصغار تمهيدا لتحقيق حلمه ببناء أول محطة فضاء في العراق.

    كوكب الأرض ليلا في ضوء القمر الشفق القطبي أورورا. 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © Photo / Sergey Rjazanskiy
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    رصد إبراهيم مؤخرا "الزخات الكثيفة" لشهب "البرشويات" التي بلغت ذروتها في 12 من أغسطس/ آب الماضي، في رحلة إلى مدينة أور الأثرية التي انطلق منها حرف الكتابة الأول نحو العالم، في جنوبي البلاد.

    وتحدث إبراهيم آل ديبس، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، في أول ظهور إعلامي له، عن طموحه وأعماله في رصد الكواكب وتشييد مرصد فلكي إضافة إلى إتاحة أدواته الخاصة بالفضاء إلى الطلاب والأكاديميين مجانا لأجل البحوث والدراسات.

    ويقول آل ديبس، وهو من مواليد 2008: "أعمل على بناء مرصدي الخاص المتكون من قبة بمساحة مترين، ومزودة بماونت "exos2goto"، و"tube" من "skywathcer" كاسر، والثاني من "celestron omni"، هدفه الأول الاستهلال، ثم السدم، وهي أجرام سماوية ذات مظهر منتشر غير منتظم مكون من غاز متخلخل من الهيدروجين والهيليوم وغبار كوني، وكذلك رصد الأحداث مثل الكسوف والخسوف".

    طموح آل ديبس، أن يبني وكالة فضاء هي الأولى من نوعها في العراق، وإكمال مرصده بأسرع وقت ممكن، مشيرا في الوقت نفسه إلى عزمه صنع تلسكوب راديو لرصد الإنفجارات النجمية الهائلة والخارقة.

    حياته

    عاد إبراهيم مع أمه وأخيه الصغير من مواليد 2013 إلى شمال العاصمة بغداد بعد غربة في الأردن مع أبيهم الذي توفي إثر سكتة قلبية مفاجئة أنهت حلم العائلة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

    • الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      © Sputnik
    • الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      © Sputnik
    • الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      © Sputnik
    • الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      © Sputnik
    • الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      © Sputnik
    • الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      © Sputnik
    • الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021
      © Sputnik
    1 / 7
    © Sputnik
    الطفل العراقي إبراهيم آل ديبس يوثق الأحداث الفلكية في سماء بغداد، العراق 8 سبتمبر 2021

    ويبين آل ديبس، توفي أبي بعد 18 يوما من مجيء أخي "أمير" للحياة في 2013، وهو العام الذي عدنا فيه إلى بغداد من الأردن التي هاجرنا إليها منذ سنة 2005.

     أدواته

    كشف آل ديبس عن أدواته الخاصة بالرصد والفلك، موضحا: "لدي تلسكوبين الأول من طراز "f70076"، والثاني "astromaster 130eq"، إضافة إلى كاميرا فلكية "120 mc-s".

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    وأخبرنا آل ديبس، الذي أكمل المرحلة الأولى من الدراسة المتوسطة، عن مشاركته في مخيم في مدينة أور الأثرية الواقعة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، بدعوة من رئيس فريق بوابة النجوم، وتمكن مع الفريق من رصد شهب البرشويات "زخات الشهب الكثيفة" في 12 من أغسطس الماضي، وكذلك رصدوا الكواكب ومجرة اندروميدا "أقرب المجرات لمجرتنا".

    وأختتم الطفل العراقي، مؤكدا أنه يخطط لتقديم محاضرات في المرصد الذي يعمل على تشييده، وكذلك إتاحة أدواته الخاصة لكل من يحتاج إلى مرصد لبحث علمي، في الوقت الذي يقدم فيه محاضرات فلكية مستمرة عبر غوغل ميت "Google meet".

    ويحمل الطفل العراقي مع طموحه، خلال مشاركاته في الندوات والمحاضرات العالمية عدته للكشف الفلكي وجهاز الحاسوب الذي قدم به أعقد البرامج الفلكية وحلل حركات الكواكب بعد رصدها مع الأحداث الفلكية التي صورها بأدق التفاصيل.

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