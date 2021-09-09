رد ناري من ابنة هيفاء وهبي على متابعة اتهمتها بتقليد والدتها

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة لها على حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" أثارت من خلالها ردود فعل مختلفة من الجمهور والمتابعين.

وظهرت زينب في الصورة وهي ترتدي فستانا أنيقا وبسيطا يظهر جمال زينب وأناقتها، وتحمل بيدها حقيبة صغيرة بيضاء اللون، وعلقت زينب على صورتها قائلة: "يلي الدنيا بترقص وأنت معايا، وبعرف رح تسألوني عن فستاني اللي بياخد العقل هيدا".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

وأثارت صورة زينب فياض عددا من التعليقات التي تغزلت بجمالها، وأخرى أشارت إلى التشابه بينها وبين والدتها هيفاء وهبي، إلا أن أحد التعليقات استفز فياض حيث اتهمتها إحدى المتابعات بتقليد والدتها في كل خطواتها وقالت، حسب ما ذكرته مجلة "ليالينا":

"بتقلدي الديفا هيفا بكل شي حتى بطريقة اللبس، المكياج، التصوير، لما تقصر اللبس تقصري، مهما حاولتي في هيفا وحدة بدنيا كلا مش تنين عم تتعبي حالك عا الفاضي، هيفا حبوها الناس وذكية جدا وطيوبة ماراح تتكرر مهما حاولت تتشبهو بجمالا".

ولكن زينب فياض ردت على المتابعة برد صادم وغير متوقع منها حيث سخرت من شكلها وكتبت قائلة: "أعوذ بالله من الخبث والخبائث غيري صورة بروفايلك".