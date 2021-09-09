فنانة لبنانية تقتحم "خلوة" سمية الخشاب في طائرة متجهة إلى البرتغال... فيديو

تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة المصرية سمية الخشاب مع مقطع فيديو نشرته بحسابها الخاص على موقع "إنستغرام" وهي على متن الطائرة المتجهة إلى البرتغال.

وظهرت في الفيديو الفنانة اللبنانية رزان مغربي وهي تقاطع خلوة الخشاب في الطائرة، ليدور بينهما حديث طريف زاده بهجة وطرافة ضحكات الفنانتين وخفة الدم التي تتمتعان بها، وفق ما ذكرته مجلة "زهرة الخليج".

ودار بين الفنانتين حديث مرح تم فيه الإشارة إلى مواقف طريفة من مسلسل "موسى"، التي قامت سمية الخشاب ببطولته إلى جانب الفنان المصري محمد رمضان وتم عرضه في الموسم الرمضاني المنصرم، لتنهي سمية الفيديو بجملتها الشهيرة: "يا ندامة" وسط ضحكات الثنائي الفني.

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ونشرت الخشاب فيديو آخر عندما كانت الخشاب تلتقط صورة سيلفي لتظهر فجأة رزان المغربي بكل حيوية ونشاط في الفيديو وسط ضحكات الطرفين ومرحهما، لتعلق سمية الخشاب على الفيديو واصفة رزان مغربي بأنها جميلة وعفوية ومنحتها الكثير من الطاقة، لترد عليها رزان في تعليق لها وضعت فيه الكثير من إيموجي قلوب.

انا فالبرتغال عندي شويه حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقه الجايه هتتم ازاي @Cristiano pic.twitter.com/yjCKW6u9qE — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) September 8, 2021

​وتوجهت الفنانة سمية الخشاب إلى لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو من خلال تغريدة عبر حسابها في "تويتر" تقول فيها: "أنا في البرتغال عندي شويه حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتتم إزاي".