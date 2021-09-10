برومو الجزء الرابع من فيلم "ذا ماتريكس" يحقق 16 مليون مشاهدة خلال ساعات... فيديو

حصل عشاق "ماتريكس" على أول مقطع دعائي للجزء الرابع المرتقب بشدة بعنوان "ماتريكس: القيامة"، يوم أمس الخميس.

حقق النجم الأمريكي الشهير كيانو ريفز نسب مشاهدة مرتفعة للغاية عقب طرح البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد "The Matrix" في جزئه الرابع، وذلك في عدد ساعات قليلة للغاية.

المقطع الدعائي، الذي حصل على أكثر من 16 مليون مشاهدة في الساعات القليلة الأولى بعد إطلاقه يثير القصة المستمرة لتوماس أندرسون، المعروف باسم نيو.

تم عرض البرومو على قناة "ويرنر بروس" على "يوتيوب"، وحقق حتى كتابة هذه السطور 16 مليونا و560 ألف مشاهدة.

وشاركت الكاتبة والمخرجة لانا واتشوسكي في كتابة ثلاثية "ماتريكس" الأصلية وشاركت في إخراجها مع شقيقتها ليلي. تتضمن السلسلة "The Matrix" لعام 1999 و"The Matrix Reloaded" و"The Matrix Revolutions" - تم إصدار كلاهما في عام 2003. لم يشهد "Matrix" إصدارا آخر منذ "The Matrix Trilogy" الذي عرض في 2018.

ويظهر في الجزء الرابع أن الشخصيات الرئيسية للفيلم "Neo" و"Trinity" ما تزال على قيد الحياة، بحسب foxnews.

ومن المتوقع عرض الجزء الرابع من "Matrix"؛ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، على الرغم من توقف الإنتاج كإجراء احترازي أثناء تفشي فيروس كورونا، لذلك قد يكون التاريخ عرضة للتغيير.

يقدم البرومو، أيضا إلى جانب مشاهد الإثارة، نظرة على أعضاء فريق التمثيل الجدد مثل الفنان ذي الأصول الأفريقية يحيى عبد المتين الثاني وجوناثان جروف. ومن بين النجوم الأخرين جيسيكا هينويك وبريانكا تشوبرا جوناس وكريستينا ريتشي.