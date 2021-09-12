طبيب يكشف الموعد المناسب لتلقي لقاح الأنفلونزا هذا العام

في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، تثار تساؤلات حول إذا ما كانت هناك توصيات جديدة متعلقة بالتوقيت المناسب للحصول على لقاح الأنفلونزا في هذا العام.

ونقلت صحيفة "النهار" عن الطبيب اللبناني الدكتور ماريو شحروري أنه في ظل جائحة كورونا، أصبح الناس أكثر استعدادا للحصول على اللقاح.

واعتبر أن انتشار فيروس كورونا ومضاعفاته، وحاجة كل شخص إلى تعزيز مناعته في مواجهة الوباء من الأمور التي تشجع على الحصول على اللقاح.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يطرأ أي جديد في التوصيات الخاصة بالحصول على لقاح الأنفلونزا في هذا الموسم، موضحة أن المعتمد اليوم هو ما كان معتمدا في المواسم الماضية.

ونصح شحروري بتلقي اللقاح الواقي من الأنفلونزا اعتبار من أواخر شهر سبتمبر/ أيلول وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول.

وأشار إلى أن موسم الأنفلونزا يبدأ من أواخر شهر سبتمبر/ أيلول، وقد يتواصل حتى شهر مايو/ أيار، موضحا أنه الأفضل الحصول على اللقاح في وقت. ورأى أن تلقي اللقاح في وقت أفضل من عدم تلقيه على الإطلاق.