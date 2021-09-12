جاء هذا في "فيديو غراف" نشرته الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي مقدمة هذه الإرشادات، نصحت وزارة الصحة المصرية بتقليل استهلاك الملح إلى أقل من 5 غرامات في اليوم.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟ https://t.co/qigEX29VbR — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 8, 2021

ولفتت وزارة الصحة إلى أهمية ممارسة الرياضة والاهتمام بنظام غذائي صحي بتناول المزيد من الفاكهة والخضار، للوقاية من الإصابة بضغط الدم.

ونصحت كذلك بممارسة النشاط البدني بانتظام، والامتناع عن التدخين والحد من تناول الكحول.

ودعت وزارة الصحة إلى الحد من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة، والحد من الإجهاد النفسي، بالإضافة إلى إجراء فحص ارتفاع ضغط الدم بشكل دوري.