زوج فنانة مصرية يضع شرطا وحيدا قبل حضور جنازة زوجته

وجه حاتم حافظ، زوج الفنانة المصرية الشابة إيمان خيري شلبي، طلبا إلى مشيعي جنازة زوجته التي غيبها الموت أمس الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان لم يدم طويلا.

وقال حافظ، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "إيمان راحت عند اللي خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفنة بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.. برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "نجوم الفن غابوا عن وداع الفنانة الشابة، واقتصرت مراسم دفن الجثمان وصلاة الجنازة على أسرتها وبعد المقربين منها، وفي مقدمتهم شقيقها المخرج إسلام خيري.

إيمان خيرى شلبي، فنانة مصرية، تخرجت في المعهد العالى للفنون المسرحية، وعملت معدة بقناة النيل الثقافية، ثم بدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل الوتد، ثم شاركت في بعض الأعمال الفنية منها مسلسل الكومي.

وهى الابنة الصغرى للكاتب الروائى خيرى شلبى، وشقيقة كل من الكاتب والصحفى زين العابدين خيرى والمخرج السينمائى إسلام خيرى وريم خيرى بالهيئة الوطنية للإعلام، وتزوجت من الدكتور حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون.

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