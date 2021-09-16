رسالة مؤثرة من دنيا وإيمي سمير غانم إلى دلال عبد العزيز... وصور تنشر للمرة الأولى

وجهت الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، اليوم الخميس، رسالتين مؤثرتين، في يوم الأربعين لرحيل والدتهما الفنانة المصرية دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدتها مع دعاء مطول يطلب لها الرحمة والمغفرة.

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

من جهتها، نشرت شقيقتها إيمي أربع صور تنشر للمرة الأولى للراحلة دلال عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك ويغفر لك يا حبيبتي يا مامي".

View this post on Instagram A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem)

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.

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