الإمارات تستعين بحيوان لديه القدرة على اكتشاف إصابات كورونا

نجحت دولة الإمارات في الاستعانة بأحد الحيوانات لاكتشاف مرضى فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعه للتدريب على هذه المهمة.

وذكرت وكالة "روتيرز" أن الإمارات استفادت من نتائج الدراسات الأولى التي تؤكد قدرة الكلاب على اكتشاف مرض فيروس كورونا المستجد.

وتستعين الإمارات حاليا بـ 38 كلبا مدربا في مطاراتها، تستطيع اكتشاف المصابين بفيروس كورونا بدقة تصل إلى 98.2 في المئة.

وهذا الفوج الذي يضم كلابا من فصائل جيرمان شيبرد ولابرادور وكوكر وبوردر كولي، تلقى تدريبا من قبل شرطة دبي على اكتشاف فيروس كورونا من خلال الشم باستخدام عينات من عرق المرضى الذين تأكدت إصابتهم، بعد جمعها باستخدام مسحة من الإبط لبضع دقائق.

وأوضح الملازم أول، ناصر الفلاسي، من شرطة دبي المشرف على برنامج تدريب الكلاب على هذه المهمة، أنه يتم عرض العينة على الكلب في حال أعطى إشارة على هذه المادة تتم مكافأته.

وذكر الفلاسي أن الكلاب تقوم حاليا بتنفيذ ما بين 30 و40 اختبارا يوميا في المطارات، مشيرا إلى أن كلبا يطلق عليه "بولت" من نوع المالينو البلجيكي هو أول كلب قام بتدريبه للكشف عن كورونا.