سمية الخشاب تكشف عدد زيجاتها وترد على جلسة التصوير التي أثارت جدلا... فيديو

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب العديد من أسرارها وكواليس أعمالها الفنية وجوانب من حياتها الشخصية.

وخلال لقائها مع برنامج "أبلة فاهيتا"، المعروض على شاشة قناة "ON E"، قالت سمية الخشاب، إنها تزوجت 5 مرات معقبة: "5 في وش العدو"، مؤكدة أن مواصفات فتى أحلامها أن يكون طيبا ودمه خفيف.

وأوضحت أنها استفادت كثيرا من فترة "كورونا" وتعلمت العديد من الأشياء، قائلة: "اتعلمت حاجات كتيرة من قعدتي في البيت واخدت كورسات واتعلمت الكثير من الأشياء من والدتي مثل الطبخ والخياطة والغناء وكيفية استخدام مساحيق التجميل".

كما كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تفاصيل جلسة التصوير التي خضعت لها في حمام السباحة وأثارت جدلا واسعا، موضحة أن صاحب فكرة جلسة التصوير في حمام السباحة وسط شرائح البرتقال هو إيهاب العدل الستايلست الخاص بها. وتابعت قائلة "أنا عندي شجرة برتقال في البيت، وطلعت الفكرة لطيفة".

يذكر أن سمية الخشاب شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "موسى" مع محمد رمضان وهبه مجدي وغيرهم من النجوم. والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.

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