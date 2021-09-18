محمد هنيدي يعلن اعتزال التمثيل ويتحول لمهنة جديدة

أعلن الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي اعتزال التمثيل بداية من ظهر اليوم السبت، مؤكدا أنه سيبدأ مسيرة فنية جديدة بالغناء في الأفراح الشعبية.

وطالب هنيدي، خلال تغريدات عر موقعه على "تويتر"، من متابعيه عدم السخرية من قراره، مؤكدا أنه سيفتح باب الحجز لقبول الأفراح بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

قررت النهاردة الصبح قرار مهم .. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب افراح شعبي — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 18, 2021

وارجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 18, 2021

وسبق أن كشف محمد هنيدي عن عدة مفاجآت في أول بث مباشر له عبر حسابه على موقع الفيسبوك، قدمه خصيصا للاحتفال مع جمهوره بطرح فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، أبرزها احتمال تقديمه فوازير رمضان للعام 2022، كما كشف للمرة الأولى عن موقفه من تقديم الإعلانات، لافتا إلى أنه كان يرفض خوض التجربة، ولكن مع مرور الوقت وتطور صناعة الإعلان اكتشف أنها تجربة مميزة وتشبه صناعة فيلم سينمائي قصير، فتراجع عن قراره بالرفض.

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