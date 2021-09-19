خطوات بسيطة لإنقاذ حياة المصاب بالإجهاد الحراري.. ما هي؟

جاء هذا في "فيديو غراف"، نشرته صفحة "عش بصحة" التوعوية التابعة للوزارة على موقع "تويتر".

وفي البداية، أوضحت أن علامات الإجهاد الحراري تتمثل في الشعور بالهذيان والغثيان، وغموض الكلام، وبأن الرؤية غير واضحة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة وزيادة التعرق، وفقدان الوعي.

الإجهاد الحراري، الوقاية منه والتعامل معه



إجراءات يسيرة تُنقذ حياتك بإذن الله#عش_بصحة pic.twitter.com/TZFjYYdawo — عش بصحة (@LiveWellMOH) September 18, 2021

​ونصحت الوزارة باتباع مجموعة من الخطوات لإنقاذ الشخص المصاب بالإجهاد الحراري.

وجاءت الخطوات كالتالي:

الاتصال بالطوارئ للحصول على الرعاية الطبية الطارئة.

نقل المصاب إلى منطقة مظللة وباردة.

إزالة الملابس الخارجية.

شرب رشفات من الماء بشكل متكرر.

تبريد الجسم بكمادات باردة، وتهوية المصاب.

وفيما يتعلق بأسباب الإجهاد الحراري، يشير متخصصون في مجال الصحة إلى أنه ناتج عن إخفاق الجسم البشري في الحفاظ على درجة حرارته الطبيعية.

وفي ظل الإرهاق البدني الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدل الرطوبة يحاول جسم الإنسان تنظيم درجة الحرارة عبر عملية العرق، إلا أنه قد يعجز عن هذا.

وقد ينتج الإجهاد الحراري كذلك عن فقدان الجسم لبعض العناصر مثل الصوديوم والبوتاسيوم عبر العرق، وهو ما يتسبب في تقلص العضلات وسرعة نبضات القلب.

ومن العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى الإصابة بالإجهاد الحراري، العمل في أجواء سيئة، مثل العمل في مكان لا توجد به تهوية جيدة، كالمناجم والمصانع.

وللوقاية من الإجهاد الحراري، نصحت وزارة الصحة بتجنب الازدحام الشديد أثناء السير، والإكثار من شرب السوائل والماء، وأخذ قسط من الراحة، واستخدام مظلة فاتحة اللون.