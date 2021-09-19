إغماء المطربة العراقية رحمة رياض في حفل "الموريكس دور"... فيديو

فوجئ الحاضرون للنسخة الـ20 من حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" في لبنان بسقوط المطربة العراقية، رحمة رياض، مغشيا عليها على السجادة الحمراء عند وصولها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرياض بعد إغمائها في الحفل الذي أقيم يوم الجمعة، بينما حاول زوجها الممثل العراقي الأمريكي، ألكسندر علوم، إفاقتها ونقلها إلى سيارة الإسعاف، كما سارع الصليب الأحمر اللبناني لإسعافها.

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وفي أول تصريحات لها بعد إغمائها، أكدت رحمة رياض لبرنامج "إي تي بالعربي"، أن سبب إغمائها هو الإرهاق الشديد وعدم الأكل وقلة النوم، وكذلك وصولها إلى الحفل من المطار فورا دون الحصول على راحة.

وتابعت رياض مؤكدة أنها أصبحت بحال أفضل.

بعد سقوطها على الأرض عندما إنتهت من إجراء لقائها مع ET بالعربي على السجادة الحمراء لحفل الموريكس دور، رحمة رياض تطمئن جمهورها حصرياً .. التفاصيل 🔻https://t.co/tTeAY3lsFU pic.twitter.com/AWt9nEViWW — ET بالعربي (@ETbilArabi) September 17, 2021

وبعدما استعادت عافيتها، صعدت رحمة رياض إلى مسرح "الموريكس دور" لتسلم جائزتها، وأدت إحدى أغانيها.

وشهد حفل "الموريكس دور" تكريم العديد من الفنانين، مثل الفنانة المصرية، نادية الجندي، والفنان السوري قصي خولي، والفنانة السورية ديمة قندلفت، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، والمخرج اللبناني جاد شويري.

وتم إهداء الدورة الـ20 من حفل "الموريكس دور" إلى بيروت، كما أن شعارها سيكون "الأمل رغم الألم".

وكانت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، أعلنت قبل شهر عن اعتذراها عن عدم قبولها جائزة تكريمها في الحفل بسبب الوضع الصعب الذي يمر به لبنان، على الرغم من إشادتها بإقامة الحفل في تلك الظروف، ووصفها الإصرار على تنظيمه في بيروت بأنه "خطوة جبارة".

وتابعت الزغبي في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" أن "لبنان ليس بخير"، وأعربت عن أملها أن تكون قيامة لبنان أصبحت قريبة.