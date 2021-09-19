"شيف الملوك": هذه هي الأكلات المفضلة للعاهل السعودي والسلطان قابوس... فيديو

جاء هذا خلال مقابلة على قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية التي وصفت القادري بأنه "شيف الملوك".
وقال القادري إنه قام بالطهي لعدد من ملوك المملكة، منهم الملك فهد والملك عبدالله والملك سلمان، بجانب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
فيديو | د. توفيق القادري "شيف الملوك" يذكر لـ #برنامج_120 الأكلات التي يفضلها #الملك_سلمان#الإخبارية pic.twitter.com/KFSq8HIxzI— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2021
وأوضح القادري أن الملكين الراحلين، فهد وعبدالله، كانا يفضلان الأكلات الحجازية، من مكة والمدينة المنورة وجدة.
وأوضح القادري أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يفضل الأطعمة الحجازية بشكل عام والتي منها "المنتو والفرموز واليغمش والرز البخاري والرز الكابلي والمديني".
وأشار إلى أن سلطان عُمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد كان يطلب منه إعداد أكلة "القنبوري" العمانية، التي كان يحسنها بدرجة كبيرة.
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