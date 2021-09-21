6 طرق للتعامل مع زميلك النرجسي في العمل

يعاني نحو 0.5% من سكان الولايات المتحدة من حالة تسمى اضطراب الشخصية النرجسية، يمثل هذا نحو شخص واحد من بين كل 200 شخص، لذلك إذا كنت تتعامل مع شخص نرجسي في العمل، فأنت لست وحيدا.

النرجسي هو الشخص الذي يعاني من اضطراب في الشخصية، حيث أنه لا يستطيع التعاطف مع الآخرين. لهذا السبب، فإنهم أنانيون ويحبون التباهي بإنجازاتهم الخاصة، والتقليل في المقابل من إنجازات الآخرين بل وتحقيرهم في كثير من الأحيان، بحسب موقع mellowed.

التعامل مع شخص نرجسي في العمل أمر مزعج ومرهق نفسيا، ويصعب الاستمرار فيه، لكن لحسن الحظ هناك بعض الطرق للتعامل مع زميلك النرجسي التي يمكن أن تجعل حياتك أسهل بكثير.

1. لا تأخذ ما يقولونه على محمل الجد

يقول النرجسيون الكثير من الأشياء في محاولة للتلاعب بالناس من حولهم. سيقومون بأشياء بينما لدى قيام الآخرين بها يزعمون أنها سيئة، فالنرجسي هو دائما الاستثناء من الأحكام الأخلاقية.

سيقول النرجسيون أيضًا أشياء لمحاولة جعلك تشعر وكأنك مخطئ، مثل:

"أنت دائما تسيء تذكّر الأشياء"، و"أعتقد أنك بحاجة إلى مساعدة نفسية".

الطريقة الوحيدة لتجنب الشعور بالسوء هي أن تتذكر أنهم يكذبون فقط.

في مكان العمل، من المحتمل أن يقول زميل العمل النرجسي أشياء تجعلك تشعر وكأنك قد ارتكبت أشياء خاطئة من الناحية الأخلاقية وكذلك ارتكبت تجاوزات مهنية. فالنرجسي لا يريدك أن تشعر أبدًا بالرضا عن نفسك.

دع ما يقوله النرجسي يدخل من أذن وأخرجه من الأخرى، كلماتهم كلها أكاذيب.

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2. لا تحاول الجدال معهم

لا يجب أن تأخذ ما يقوله النرجسي على محمل الجد، ولكن لا يجب أن تحاول الجدال معهم. لن يستمعوا إليك لأنهم ليسوا أشخاصًا عاقلين.

أي شيء تقوله في جدال مع شخص نرجسي سوف يتم تحريفه حتمًا وإلقاءه في وجهك. ليس لديهم مشاعر حقيقية، لذلك سوف يستفيدون من كونك غاضبا بشكل معقول ويحاولون جعلك تبدو هستيريا.

يعتقد النرجسي أيضا أنه، بلا شك، على صواب في كل موقف.

أنت لا تريد الدخول في جدال مع شخص من هذا النوع لأنك لن تكون قادرًا على الفوز. لا يبحث النرجسيون عن محادثة - بالنسبة لهم، كل شيء مجرد فرصة لإثبات أنهم أعظم شخص على الإطلاق.

أيضا، نظرا لأن النرجسيين يميلون إلى النظر إلى العواطف على أنها نقطة ضعف، فإن الشعور بالعاطفة تجاه عملك وأفكارك هو مجرد شيء يمكنهم استغلاله.

3. لا تشارك المعلومات الشخصية

هناك شيء آخر عن النرجسيين: معظمهم ساحرون للغاية.

يميل النرجسيون إلى أن يكونوا مرحين وجذابين ومثيرين للاهتمام حقا. إنهم يجعلونك ترغب في قضاء الوقت معهم لأن لديهم الذكاء للتظاهر بأنك نوع الشخص الذي يريدون التسكع معه.

في البداية، سيبدو معظم النرجسيين وكأنهم حلم أصبح حقيقة. ستشعر بنوع من الجذب المغناطيسي لهم وتريد تكوين صداقات معهم.

معظم النرجسيين يروون قصصًا تجعلك تشعر بالسوء تجاههم. يريدونك أن تعتقد أنهم الضحية دائما.

كشخص متعاطف، هذا يجعلك تريد أن تصبح قريبا من النرجسي. قد تشعر برغبة في إخبارهم بأشياء عن حياتك نتيجة لذلك. ومع ذلك، فإن القيام بذلك هو أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها.

كل المعلومات التي تقدمها لزميلك النرجسي في العمل هي وقود له للتلاعب بك بشكل أكبر. سيستخدم أي معلومات لديه عنك كأدوات تجعلك تشعر بالضيق تجاه نفسك في المستقبل.

4. لا تذهب إلى أي مكان معهم وحدك

لا يجب عليك فقط عدم إخبار أي شخص نرجسي بأي شيء عن نفسك، ولكن لا يجب عليك مطلقًا الذهاب إلى أي مكان معه بمفردك.

غالبًا ما سينتهز النرجسي أية فرصة تجمعك به وحدكما للانخراط في سلوكيات مسيئة.

نظرا لأن الشخص الذي تحاول تجنبه هو عضو في مكان عملك، فقد يكون هذا أمرا صعبا. قد تتساءل: "ماذا أفعل إذا احتجنا إلى العمل في مشروع معًا أو التعاون؟".

هذه مخاوف معقولة، ولكن يمكن حلها من خلال وجود طرف ثالث عند العمل معا. اطلب من صديق أو مشرف أن يكون في الغرفة معك وأنت تتحدث مع الشخص النرجسي.

5. احتفظ بما يقولونه كتابيا

على الرغم من أن جهاز التسجيل فكرة جيدة في المواقف القصوى، إلا أنه ليس شيئا تريد استخدامه على أساس يومي. البديل الأفضل هو الاحتفاظ بكل ما يقوله النرجسي كتابيا (كأن تحتفظ بمواقفه من أمور معينة عبر المحادثة "الشات")، سيثبت هذا لرئيسك أنك تقول الحقيقة إذا حدث أي شيء، فالنرجسيون كذابون جيدون بشكل لا يصدق.

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6. تجنب التواصل عندما يكون ذلك ممكنا

في حين أنه من الأفضل أن يكون التواصل مع شخص نرجسي كتابيا، إلا أنه من الأفضل تجنب الاتصال تماما.

اعلم أن هذا صعب في مكان العمل. ومع ذلك، هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب التعامل مع زميل عمل صعب قد ترغب في إلقاء نظرة عليه.

عندما يأتي النرجسي بالقرب منك، اجعل الأمر يبدو وكأنك مشغول حقا. هذا سوف يمنعهم من الظهور وإزعاجك لأن الناس من حولك سيحكمون عليهم إذا فعلوا ذلك.

أخيرا، يمكنك تجنب التواصل بالنرجسيين من خلال وضع جدول عمل مختلف عن جدولهم.