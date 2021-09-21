مهرجان القاهرة السينمائي 2021 يكرم كريم عبد العزيز... "نقطة فارقة في مشواري"

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيارها للفنان المصري كريم عبد العزيز، لتكريمه بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مشواره الفني، وذلك في دورته الـ43 التي ستنطلق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

من ناحيته، وصف كريم عبد العزيز تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43 بأنه "نقطة فارقة في مشواره الفني".

وتابع في بيان رسمي صادر عن المهرجان أن ذلك التكريم ذكّره ببداياته الفنية، التي كان يأمل فيها أن يكون ضمن الفنانين المدعوين لحضور فعاليات مهرجان القاهرة، الذي يعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية بل وأهمها في منطقة الشرق الأوسط، ليجد نفسه في دورة العام الحالي مكرما وليس مدعوا فقط.

وأكد رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنتج والسيناريست، محمد حفظي، أنه تم اختيار كريم عبد العزيز لتكريمه في نسخة 2021 بسبب "جمعه بين الموهبة والجماهيرية والعطاء لفن السينما".

وتابع أنه "ليس من الصدفة أن يكون كريم عبد العزيز ضمن النجوم الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، دون أن يسير على وهم النمط المضمون".

وكريم عبد العزيز ينتمي إلى أسرة فنية، إذ أن والده هو المخرج محمد عبد العزيز، بينما عمه هو المخرج عمر عبد العزيز، وكان أول ظهور فني له وهو طفل في فيلم "المشبوه" من إنتاج عام 1981، من بطولة عادل إمام وسعاد حسني، ومن إخراج سمير سيف.

وتخرج عبد العزيز في معهد السينما عام 1997، وبعد مرور عام جاء أول ظهور له كممثل في المسلسل التلفزيوني "إمرأة من زمن الحب"، من بطولة سميرة أحمد وياسمين عبد العزيز، وفي نفس العام نال فرصة ظهوره السينمائي الأول في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، أمام أحمد زكي وسناء جميل، ومن إخراج شريف عرفة.

اتسمت أدوار كريم عبد العزيز بنمط "الدنجوان" بسبب ملامحه الوسيمة، إلا أنه تلون خلال السنوات الماضية في العديد من الأدوار المختلفة والمعقدة، منها الطبيب النفسي "يحيى" في أفلام الرعب والإثارة "الفيل الأزرق"، و"الأكشن" في فيلم "ولاد العم" مع شريف منير ومنى زكي وكذلك فيلم "خارج على القانون".

واستطاع الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" من إنتاج عام 2019، ومن بطولة كريم عبد العزيز، أن يدخل التاريخ بتحقيقه إيرادات غير مسبوقة تجاوزت 100 مليون جنيه.

وتقام الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وعرض لكريم عبد العزيز في شهر رمضان 2021 الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي يشاركه بطولته الفنان، أحمد مكي.

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