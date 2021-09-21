فنانة مصرية تتمنى إصابتها بكورونا... بحثت عن شهادة تثبت إيجابية تحاليلها

وفي لقاء لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، تمنت الفنانة إنجي كيوان أن تصاب بفيروس كورونا.

وتابعت في اللقاء أنها قبل تصوير مسلسلها "في بيت المعادي"، بحثت في مصر لكي تستخرج تحاليل إيجابية تؤكد إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها أرادت أن تهرب من تصوير العمل الذي تشاركها بطولته الفنانة السورية كندة علوش وآخرون.

وظهرت إنجي كيوان في البرنامج داخل منزلها مع أولادها، وهي بطلة سابقة لإحدى إعلانات الفنان عمرو دياب.

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