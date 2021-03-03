إنجي كيوان تنهي الجدل وتكشف حقيقة ارتباطها بعمرو دياب.. فيديو

ردت الإعلامية وعارضة الأزياء المصرية، إنجي كيوان، على الشائعات التي ترددت مؤخرا بشأن ارتباطها الفنان المصري الملقب الهضبة عمرو دياب.

وقات كيوان في لقاء تلفزيوني إن انتشار الصور قبيل الإعلان الخاص بعطر الفنان عمرو دياب كان معد مسبقا من ضمن خطة الإعلانات والتسويق.



وأشارت إنجي كيوان إلى أن ما أثير حول ارتباطها بعمرو دياب عار تماما من الصحة.

وعن موقف زوجها أكدت أنه كان على علم بكل تفاصيل الإعلان وكان بتوقع رد الفعل بعد انتشار الصور. مضيفة " هو عارفني وعارف أنا أيه وعلاقتنا أيه، إحنا قبل ما نعمل البروباجندا دي كان عارف إن ده ممكن يحصل وإن ممكن يبقى فيه انتقادات وإشاعات وإحنا كعيلة كنا مستعدين إننا نخوض المعركة دي".

وطرح المطرب المصري، عمرو دياب، الاثنين 22 فبراير/شباط، إعلان العطر الجديد الذي يحمل اسمه "Amr Diab Eau de Parfum 34".

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ونشر الهضبة، الإعلان عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، على أنغام أغنية "وأنا معاك" وظهر رفقة الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان وأخريات، وهو من إخراج طارق العريان.