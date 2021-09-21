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    الفنانة المصرية، نجلاء بدر

    نجلاء بدر تعلن استحالة إنجابها الأطفال... وتكشف السر

    © AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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    أعلنت الفنانة المصرية، نجلاء بدر، استحالة إنجابها أطفالا، نافية أن يكون السبب وراء ذلك هو "عيب خلقي".

    وأكدت في تصريحات لموقع "فوشيا" أن زواجها في سن متأخر وهي في عمر 42 تسبب في تقليل فرص إنجابها.

    نجلاء بدر
    © Photo / facebook.com/NaglaBadrLovers
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    وتابعت أنه بعدما تزوجت اكتشفت أن بويضاتها المتبقية غير صالحة للإنجاب أو لم تنضج بشكل كامل.

    وفي هذا الصدد، نصحت نجلاء بدر كل الفتيات بعدم التأخر في سن الزواج لكي لا تضيع منهن فرصة إنجاب الأطفال وإشباع غريزة الأمومة لديهن.

    وفيما أشارت الممثلة المصرية إلى وجود حلول طبية لحالتها، إلا أنها أكدت أنه يمكن أن ينتج عنها طفلا غير سليم، فضلا عن أنها ستعرض جسدها لمخاطر أخرى.

    وأضافت أنها صرفت نظر عن فكرة الإنجاب لأنه لديها استعداد أن تعيش في رحلة بحث عن شيء لم يكتبه الله تعالى لها.

    ونجلاء بدر متزوجة من رجل الأعمال المصري، محمد عفيفي، منذ عام 2016.

    وصرحت في لقاء تلفزيوني أجري معها في عام 2017، أنه كان هناك مشروع زواج جمعهما بالمطرب المصري محمد منير.

    وقالت بدر إن منير طلب الزواج منها، عندما اتصلت به لكي تحدد لقاء تلفزيوني معه، وطلب منها اعتزال العمل بعد الزواج، ولكن قبل عقد قرانهما بأربعة أيام فقط، اختفى تماما وأغلق هاتفه.

    وتابعت نجلاء بدر أنه بعد فترة طويلة، رد محمد منير عليها، وأخبرها أنه لا يريد أن يظلمها معه، وأن هناك فارق كبير في العمر بينهما، لتشعر وقتها بصدمة شديدة.

    ولكن أكدت نجلاء بدر أنها سامحت محمد منير على تهربه من الزواج منها، وأبدى لها انزعاجه، بعد أن أفصحت عن خبر زواجها للإعلامي المصري عمرو الليثي.

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