تسجيل
15:40 GMT23 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أمراض القلب

    بالفيديو... كيف تحسن صحة قلبك وتعزز مناعتك في 4 دقائق؟

    © Photo / Pixabay
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048552551_0:-1:1280:720_1200x675_80_0_0_af1cb84eb59c3dc907dcebfa37726167.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202109231050226965-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%83-%D9%81%D9%8A-4-%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%9F/

    تعد أمراض القلب والأوعية الدموية سببا محوريا لحدوث حالات الوفاة في أنحاء العالم، إلا أن العلماء اكتشفوا طريقة لتحسين صحة القلب خلال 4 دقائق فقط.

    يدور الحديث عن تمرينات قصيرة، لإطلاق أكسيد النيتريك الذي ينتجه الجسم بشكل طبيعي، ويعتبر حيويا لصحة القلب والأوعية الدموية والمناعة

    ما هو أكسيد النيتريك؟

    أكسيد النيتريك هو جزيء ينتجه جسمك بشكل طبيعي عندما يكسر النترات والنتريت من الطعام الذي تتناوله.

    جبن متعفن
    © Photo / Pixabay
    12 نوعا من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك لتحسين صحة الأمعاء

    يتم تخزينه في بطانة الأوعية الدموية، ويتم إطلاقه عند الحركة أو ممارسة الرياضة، مما يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية.

    بمجرد إطلاقه من الأوعية الدموية، يتم امتصاص أكسيد النيتريك في عضلاتك الملساء (وهي عضلاتك اللاإرادية مثل الأوعية الدموية والقلب والجهاز الهضمي والأعضاء الداخلية الأخرى)، مما يساعدها على الاسترخاء.

    كما أنه يجعل الصفائح الدموية أقل لزوجة، مما يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم، ويحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

    >> تعرف على أهم الأطعمة التي تسبب تجلط الدم

    ما هي فوائد أكسيد النيتريك؟

    • يخفض ضغط الدم لديك
    • يحسن الهضم
    • يعزز نظام المناعة لديك
    • يقلل من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية

    مصادرأكسيد النيتريك

    أفضل مصادر النترات والنتريت هي البنجر والخضروات الورقية الخضراء.

    أعراض نقص أكسيد النيتريك

    ينتج جسمك بشكل طبيعي كمية أقل من أكسيد النيتريك مع تقدمك في العمر، أو إذا لم تكن نشيطا بشكل كاف.

    بعض الناس لا يشعرون بأي أعراض لانخفاض أكسيد النيتريك، إلا أن آخرين قد يعانون من "الأرق، ارتفاع ضغط الدم، القلق، فقدان الرغبة الجنسية و/ أو ضعف الانتصاب، وضعف القدرة على التحمل.

    كيفية زيادة مستوى أكسيد النيتريك؟

    يجب أن يبذل الجميع ما في وسعهم للتأكد من إنتاج أكبر قدر ممكن من أكسيد النيتريك، خاصة إذا كان لديك مستويات منخفضة منه.

    هناك أربع خطوات أساسية لمساعدة جسمك على إنتاج المزيد من أكسيد النيتريك.

    سبانخ
    YouTube.com
    الخضروات الورقية تحميك من الشيخوخة المبكرة وتحسن مزاجك

    1. تناول المزيد من الخضار

    إذا لم تكن قد التقطت هذه الأطعمة الهامة في وقت سابق، فإن تناول الخضار (خاصة الخضراوات الورقية أو الصليبية والبنجر) هو أفضل طريقة للحصول على المزيد من النتريت في جسمك، والذي سيتحول إلى أكسيد النيتريك.

    تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الخضروات أيضا على خفض مستويات الجذور الحرة مثل النيتروزامين، كما أن الفيتامينات والمعادن الإضافية ستعزز صحتك أيضا.

    2. المكملات الغذائية

    إذا كنت تريد أن تكون متأكدا بنسبة مائة بالمائة من عدم حصولك على ما يكفي من النيتريت في نظامك الغذائي، فيمكنك تناول مكمل لدعم الإنتاج الصحي لأكسيد النيتريك.

    3. استعادة الجراثيم الهضمية الطبيعية بجسمك

    أنت بحاجة إلى بكتيريا جيدة في أمعائك وفمك للمساعدة في تحويل النيتريت إلى أكسيد النيتريك.

    يمكن أن يساعد تناول البروبيوتيك في استعادة توازن البكتيريا الهضمية الجيدة، وتعزيز الصحة العامة.

    يجب أيضا أن تتجنب غسول الفم والمضادات الحيوية ومضادات الحموضة ومثبطات مضخة البروتون كلما أمكن ذلك، لأن كل هذه يمكن أن تعطل بل تقضي على بكتيريا الجهاز الهضمي الصحية.

    4. القيام بتفريغ أكسيد النيتريك

    أخيرا، الجزء الذي كنت تنتظره - تفريغ أكسيد النيتريك لمدة أربع دقائق.

    يتم إطلاق أكسيد النيتريك بسرعة كبيرة من خلال التمرين، وستكون بحاجة إلى حوالي 4 دقائق من التمارين المحددة ثلاث مرات في اليوم للاستمتاع بفوائد صحية في القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي والجهاز المناعي.

    يمكنك إطلاق أكسيد النيتريك في بداية التمرين المعتاد أيضا- ولكن تم تصميم تمرين مخصص لزيادة إنتاج أكسيد النيتريك.

    الشمندر
    Youtub/wqeqaa
    7 فوائد صحية مذهلة للبنجر

    ستتمرن أكبر 16 مجموعة عضلية في الجسم وتحسن صحة قلبك - في وقت أقل مما يتطلبه الأمر لارتداء ملابس الجيم والعثور على مفاتيح سيارتك.

    تخزن أوعيتنا الدموية في الواقع حوالي 90 ثانية فقط من أكسيد النيتريك قبل أن تحتاج إلى تصنيع المزيد.

    بعد انتهاء التمرين، سيحتاج جسمك فقط إلى ساعتين لتجديد احتياطيات أكسيد النيتريك.

    لهذا السبب يجب عليك القيام بهذا التمرين عدة مرات في اليوم لتحقيق أقصى فائدة.

    تمرين تفريغ أكسيد النيتريك

    أفضل شيء في هذا التمرين الذي يستغرق أربع دقائق هو أنه من السهل تذكره، ويمكنك القيام به في أي مكان.

    على الرغم من أنك لن تتعرق بشدة كما تفعل في صالة الألعاب الرياضية، فهذا تمرين بأسلوب التدريب المتواتر عالي الكثافة (HIIT)، لذا فهو يجعل القلب ينبض بالحيوية ويجعل جسمك يعمل بكفاءة.

    شاهد الفيديو أعلاه للحصول على عرض توضيحي كامل وللتعديلات إذا كنت تواجه مشكلة في أي من التمارين.

    قم بهذا التمرين ثلاث مرات يوميا للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية من تفريغ أكسيد النيتريك.

    هل أحتاج إلى تمارين أخرى؟

    هذا التمرين وحده لن يؤدي إلى ذوبان الدهون أو بناء العضلات بأي طريقة مهمة، لذلك لا يوصى بالتخلي عن روتين الصالة الرياضية مقابل تفريغ أكسيد النيتريك.

    تنص إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على أنك تحتاج إلى 75 دقيقة من النشاط البدني شديد الشدة في الأسبوع للحفاظ على صحتك.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

    انظر أيضا:

    علماء يكتشفون علاقة بين أمراض القلب وكمية شرب السوائل
    دراسة تكشف نتائج مذهلة لأحد أنواع المكسرات في الوقاية من أمراض القلب
    مشروب يحمي من أمراض القلب ومرض السكري وبعض أنواع السرطان
    خبير يكشف طرقا لتجنب الإصابة بالسرطان وأمراض القلب... منها الصوم المتقطع
    دراسة: جرعة 4 بـ1 قد تشفي مرضى الضغط وتبعد الجلطات الدماغية وأمراض القلب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    التحضيرات لافتتاح معرض تشيلسي الكبير للزهور في لندن، إنجلترا 20 سبتمبر 2021
    معرض تشيلسي للزهور 2021
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    محمد حسين طنطاوي... وزير الدفاع الذي قاد مصر في أصعب الظروف
    محمد حسين طنطاوي... وزير الدفاع الذي قاد مصر في "أصعب الظروف"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك