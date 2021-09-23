يوتيوب يطرح ميزة تنزيل الفيديوهات من نسخة سطح المكتب

ذكرت تقارير أن موقع "يوتيوب" للفيديوهات يختبر حاليا ميزة جديدة، تساعد على تنزيل المقاطع المصورة الموجودة في منصته على نسخة سطح المكتب.

ويوفر "يوتيوب" اختبار الميزة الجديدة لبعض العملاء المشتركين في خدمة "بريميوم"، التي ستنتهي في 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب ما رصده موقع "أندرويد بوليس".

وأضاف الموقع أن المقاطع المصورة التي يتم تنزيلها من "يوتيوب" لن تتوافر خارج متصفح الإنترنت، ولكن في قسم "التنزيلات" (Downloads) داخل موقع الفيديوهات الشهير، في الجانب الأيسر من الشاشة.

وتتوافر ميزة تحميل الفيديوهات من "يوتيوب" عبر تطبيقه على الهواتف الذكية، والتي يمكن الاستفادة منها في وضعية عدم اتصال الجهاز بالإنترنت.

وتتيح خدمة "يوتيوب بريميوم" إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من دون إعلانات، بمقابل رسم شهري يصل إلى 12 دولارا أمريكيا تقريبا.

يشار إلى أن منصة "يوتيوب" للفيديوهات طرحت خلال الأشهر الماضية العديد من الميزات، منها "صورة داخل صورة" على هواتف "آيفون"، وإمكانية قيام مستخدميه بعمل تذكير بالتوقف عن مشاهدة الفيديوهات بسبب حلول وقت النوم.

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