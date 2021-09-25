مسؤول بمهرجان جرش: عدد حضور حفل جورج وسوف لم يتجاوز 3500

كشف مسؤول بمهرجان جرش الذي انطلق قبل أيام في الأردن أن عدد من حضروا حفل الفنان السوري جورج وسوف أمس الجمعة لم يتجاوز 3500 شخص.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي لقناة المملكة اليوم السبت، بعد اتهام إدارة المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الحرص على التباعد بين الحضور في ظل تفشي وباء كورونا.

وقال سماوي إن عدد الحضور في الحفل لم يتعدَّ 3500 في المسرح الجنوبي من المدينة الأثرية.

وأوضح أن الحفل حضره 75% من الطاقة الاستيعابية للمسرح الجنوبي، فيما كانت المنطقة العلوية للمهرجان فارغة.

مع ذلك، أقر سماوي بأن حفل جورج وسوف شهد عدم مراعاة للتباعد الاجتماعي من قبل الحضور قائلا "نعم كان هناك تواجد للناس وكانوا قريبين من بعض".

يشار إلى أن المسرح الجنوبي في جرش يتسع لـ 5 آلاف شخصا، إلا أن بروتكول إقامة المهرجان يشترط التباعد الاجتماعي بين الحضور واستيعاب نصف طاقة المسارح فقط.

الحلو انه في قوانين دفاع......

و طرحوا ٢٥٠٠ تذكرة بدل ٥٠٠٠ تذكرة عشان يكون في تباعد اجتماعي و ما ينتشر "كورونا" حسب نشرهم!!

و بعد م بوصل هناك و انا شاري التذكرة من اسبوع بحكولك المسرح فل؟؟

و ما برضو يدخلونا!!

و الي داخل اكثر من ٥٠٠٠ و هذا مؤكد#مهرجان_جرش#حفلة_جورج_وسوف pic.twitter.com/YBhl5tKlhJ — Farooq Taba'a (@TabaFarooq) September 24, 2021

والأربعاء الماضي، أطلق رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة النسخة الـ 35 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، والذي توقف العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب المدير التنفيذي للمهرجان يشترط حضور فعاليات المهرجان تلقي اللقاح المضاد لكورونا.