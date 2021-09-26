ولاية تركية تستقبل مليون سائح بريطاني سنويا

تعد ولاية موغلا التركية من الوجهات السياحية المفضلة للبريطانيين، حيث تستقبل نحو مليون سائح بريطاني سنويا، وذلك وفقا لوسائل إعلام تركية أشارت إلى أن البريطانيين يتسابقون للمجيء إليها بمجرد رفع تركيا من قائمة حظر السفر في بريطانيا.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن الولاية استقبلت 1500 سائح بريطاني في يوم واحد، عقب رفع اسم تركيا من القائمة الحمراء الخاصة بإجراءات كورونا في بريطانيا، الأربعاء الماضي.

في يوم واحد.. #موغلا التركية تستقبل 1500 سائح بريطاني

- تستقبل موغلا سنويا أكثر من مليون سائح بريطاني، حيث تعد #بريطانيا من أهم الأسواق بالنسبة للسياحة بالولايةhttps://t.co/tExV25pwKF pic.twitter.com/zqKXLT5JA8 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 26, 2021

وتعد بريطانيا من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للولاية، ويصل إليها أكثر من مليون سائح بريطاني سنويا، من أصل نحو 2.5 مليون سائح بريطاني يزورون تركيا.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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