ولاية تركية تستقبل مليون سائح بريطاني سنويا

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن الولاية استقبلت 1500 سائح بريطاني في يوم واحد، عقب رفع اسم تركيا من القائمة الحمراء الخاصة بإجراءات كورونا في بريطانيا، الأربعاء الماضي.
في يوم واحد.. #موغلا التركية تستقبل 1500 سائح بريطاني— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 26, 2021
- تستقبل موغلا سنويا أكثر من مليون سائح بريطاني، حيث تعد #بريطانيا من أهم الأسواق بالنسبة للسياحة بالولايةhttps://t.co/tExV25pwKF pic.twitter.com/zqKXLT5JA8
وتعد بريطانيا من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للولاية، ويصل إليها أكثر من مليون سائح بريطاني سنويا، من أصل نحو 2.5 مليون سائح بريطاني يزورون تركيا.
ولفتت الوكالة إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
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