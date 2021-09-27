مميزات تمنحك تجربة فريدة على "غوغل درايف"

أصبح الاعتماد على خدمات متصفح غوغل في الأنشطة اليومية ذا مردود جيد، خاصة مع التوسع في استخدام الإنترنت، لأنه يوفر ميزة مشاركة كم هائل من البيانات بين الموظفين في وقت واحد، ويسمح لأصحاب الأعمال مراقبة سير العمل من نافذة واحدة.

العمل دون إنترنت

وتعد خدمة "غوغل درايف" واحدة من الخدمات الرائعة، التي توفرها شركة غوغل، حيث تسمح لك باستخدام وتخزين ومشاركة كم هائل من البيانات والاستفادة منها بمستويات مختلفة حتى عند انقطاع خدمة الإنترنت.

يمكنك استخدام مستندات غوغل وجداول البيانات وبعض العروض التقديمية حتى عند انقطاع الإنترنت، وهي خدمة يوفرها متصفح غوغل، تمنحك القدرة على مواصلة العمل دون انقطاع ثم يقوم بمزامنة ما قمت به مع البيانات السابقة بعد الاتصال بالإنترنت مرة أخرى.

مشاركة البيانات

يمكنك "غوغل درايف" من مشاركة الملفات المختلفة مع مستخدمي البريد الإلكتروني الآخرين عن طريق إرسال رابط الموضوع الذي قمت بتحميله على "غوغل درايف" إلى عنوان البريد الخاص بالطرف الآخر الذي ترغب في مشاركة البيانات معه.

حفظ البيانات المستلمة دون تنزيلها

تغيير صيغة المستندات

يوفر لك "غوغل درايف" إمكانية حفظ البيانات المختلفة التي يتم إرسالها إلى بريدك الإلكتروني دون الحاجة إلى تنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وهو ما يوفر لك إمكانية استخدامها من أي جهاز آخر بمجرد تسجيل الدخول إلى غوغل.

هذه الميزة توفر لك القدرة على استخدام مستندات غوغل أو تحويلها إلى "وورد" أو "بي دي إف"، وفقا للصيغة التي ترغب في حفظ الملف أو إرساله بها.

سجل البحث في "غوغل درايف"

توفر لك هذه الميزة القدرة على البحث عن محتوى معين داخل مستندات غوغل التي قمت بحفظها على "غوغل درايف" خلال الفترات الماضية، وهو ما يمنحك القدرة على الوصول إلى كم كبير من البيانات عندما تحتاج إليها بسهولة وسرعة.

ميزة النسخ الاحتياطي من الهواتف الذكية

توفر لك هذه الميزة إمكانية الحصول على نسخة كاملة من بيانات هاتفك الذكي وحفظها على "غوغل درايف" وهو ما يعني حفظ بياناتك من الضياع حتى عند تلف الهاتف أو فقدانه، لأن جميع البيانات في النسخة الاحتياطية يمكن استرجاعها بمجرد إصلاح الهاتف أو فتح حساب غوغل الخاص بك على هاتف آخر.

ميزة النسخ الاحتياطي من أجهزة الكمبيوتر

يوفر "غوغل درايف" خدمة النسخ الاحتياطي من على أجهزة الكمبيوتر، التي تستخدم نظامي "ويندوز" و"ماك".

ترجمة الوثائق

يمكنك استخدام هذه الميزة في الحصول على ترجمة سريعة لبعض الوثائق إلى أي لغة وهي ميزة يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط على زر "الأدوات" واختيار ترجمة وثيقة ثم اختيار اللغة المستهدفة.

تحميل الملفات إلى "غوغل درايف" بسرعة وسهولة

تعتمد هذه الميزة على عملية سحب الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر والإفلات في المكان المخصص لتحميلها على "غوغل درايف".

مستكشف "غوغل درايف"

توفر لك هذه الميزة استكشاف مزيد من المعلومات حول موضوع بعينه أثناء الكتابة أو الاطلاع عليه، وذلك عن طريق اختيار الكلمة أو العبارة المستهدفة والضغط على "أدوات" ثم اختيار استكشاف، أو الضغط بزر الماوس الأيمن على الكلمة واختيار استكشاف فيظهر لك خيارات عديدة في مربع جانبي.

حفظ الملاحظات

يمكنك استخدام "غوغل كيب" لتسجيل بعض الملاحظات المهمة أثناء العمل، وهو ما يوفر لك إمكانية استخدامها في وثائق أخرى بمجرد الضغط عليها، وهي خدمة توفر لك مساحة تخزين العديد من الملاحظات والوصول إليها عن طريق البحث.

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