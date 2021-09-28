شركة السيارات الصينية "جيلي" بصدد إنتاج أول هواتفها الذكية

قررت شركة السيارات الصينية "جيلي" أن تقتحم مجالا جديدا عليها، هو سوق الهواتف الذكية.

وجاء قرار "جيلي" بعدما أنشأ مؤسسها، إريك لي، شركة جديدة يقع مقرها في مدينة ووهان الصينية، بحسب وكالة "رويترز".

ووفقا لبيان صادر من "جيلي"، فقد أبرمت شركة "هوبي زينجشي شيداي" اتفاقية تعاون استراتيجي مع منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في ووهان لتصنيع الهواتف المحمولة.

وأشارت إلى أن الشركة ستركز على "دمج التقنيات والموارد العالمية لتطوير الأجهزة الذكية المتميزة، بما في ذلك الهواتف الذكية للمستهلكين العالميين".

ولم توفر شركة "جيلي" في بيانها تفاصيل بشأن العلامة التجارية الجديدة لهواتفها الذكية، أو موعد طرحها في السوق، لكنها اكتفت بالتأكيد على أن الهواتف الذكية تكمل أعمالها في مجال السيارات.

وقال مؤسس شركة "جيلي"، إريك لي، إن الهواتف والأجهزة المحمولة يمكن أن تعمل "كمسار لتطبيقات سيارات أكبر".

وأوضح أن "هناك ارتباطًا وثيقًا بين التقنيات داخل مقصورات القيادة الذكية للمركبات وتقنيات برامج الهواتف الذكية، ويتمثل الاتجاه الرئيسي في المستقبل القادم في إنشاء أنظمة إيكولوجية للمستخدمين عبر الحدود، وتزويد المستخدمين بتجارب أكثر ملاءمة وذكاء وسلاسة في الشاشات المتعددة الاستخدامات".

يشار إلى أنه انخفضت شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لبيانات شركة الأبحاث "كاناليس".

ونظرا لانخفاض حصة شركة "هواوي" الصينية في السوق بسبب العقوبات الأمريكية، سعى المنافسون الصينيون مثل "شاومي" و"أوبو" و"فيفو" إلى جذب عملاء سوق الهواتف الذكية.