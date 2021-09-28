ويل سميث يتحدث عن اتفاق "لا ينصح به الجميع" لضمان استمرار الزواج

كشف النجم الأمريكي، ويل سميث، عن اتفاق عقده مع زوجته الممثلة، جادا بينكيت سميث، في مرحلة ما من زواجهما، وذلك لكي يضمنان به استمرار حياتهما الزوجية.

وقال سميث في مقابلة مع مجلة "جي كيو" إنه اتفق مع زوجته بألا يكون زواجهما "أحاديا"، أو الزواج من الشخص نفسه طوال الوقت، وذلك لاعتقادهما أن "الزواج ليس سجنا".

وعن سبب اتخاذهما ذلك القرار، أوضح ويل سميث (53 عاما) أن زوجته جادا لم تؤمن قط بالزواج التقليدي، وكان هناك أفرادا من عائلتها تربطهم علاقة غير تقليدية، ولذلك هي نشأت بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي نشأ هو فيها.

وفيما أشار ويل سميث خلال المقابلة إلى أن ذلك الاتفاق نجحت معه وزوجته، إلا أنه أكد أنه لن يوصي بها للآخرين.

وقال موضحا: "لقد منحنا بعضنا البعض الثقة والحرية، مع إيماننا بأن كل شخص يجب أن يجد طريقه الخاص، والزواج بالنسبة لنا لا يمكن أن يكون سجنا، وأنا لا أقترح اتفاقنا لأي شخص، أنا لا أقترح هذا الطريق لأي شخص، لكن تجارب أن الحريات التي قدمناها لبعضنا البعض والدعم غير المشروط بالنسبة لي هو أعلى تعريف للحب".

وكتب محرر مجلة "جي كيو"، ويسلي لوري، أن ويل سميث "أوضح له بدقة" أن زوجته جادا بينكيت سميث ليست "الشخص الوحيد الذي ينخرط في علاقات عاطفية أخرى"، وعندما حاول معرفة المزيد من التفاصيل منه بعد أسابيع من اللقاء رفض الممثل الأمريكي الحديث له.

وبرر سميث للوري رفضه الحديث أنه لا يرغب في التعامل مع رد الفعل العنيف من العالم.

وتزوج ويل سميث وجادا بينكيت سميث في ديسمبر/ كانون الأول عام 1997، وأثمر زواجهما عن طفلين هما جادن سميث، وابنة هي ويلو سميث، وولدا في عامي 1998 و2000 على التوالي.

وطوال فترة زواجهما، كانا الزوجان من هوليوود يتحدثان بصراحة حول كيفية تطوير علاقتهما، ولماذا لم يعودان يشيران إلى بعضهما البعض على أنهما "متزوجين".

وكانت جادا بينكيت سميث أثارت جدلا واسعا العام الماضي، بعدما صرحت في مقابلة أمام زوجها، ويل سميث، أذيعت على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أنها خاضت علاقة مع مطرب الآر أند بي، أوغست ألسينا، في فترة شهدت خلافات بينهما، وأكدت لزوجها أن المطرب ليس "مخرب بيوت".

ومع قرب نهاية الحلقة التي أذيعت في يوليو/ تموز 2020، قال ويل سميث إنه وزوجته "وصلوا حقا إلى ذلك المكان الجديد من الحب غير المشروط".