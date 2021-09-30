دريد لحام يثير الجدل: أخاف من المخابرات أكثر من الله... فيديو

كشف الفنان السوري دريد لحام، عن سبب عدم تقديمه أعمال باللهجة المصرية، مؤكدا أن لهجة أي فنان هي جزء من هويته.

وتساءل دريد لحام، خلال ندوة تكريمه فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 37 بمصر، هل يتقبل أحد أن يتحدث الفنان عادل إمام باللهجة السورية؟ معربا عن تمنياته بالتعامل مع الزعيم، قائلا: "أمر يشرفني بدون شك".

وأكد أنه يحب العمل مع الأطفال وقال كلما أحسنا تربية الأطفال نكون أحسنا مستقبلهم، موضحا أن الأطفال هم نصف الحاضر وكل المستقبل وهذا سبب العناية بهم، وعدم معاملتهم كأشياء صغيرة.

وأثار دريد لحام جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات عن جهاز المخابرات وخوفه منه أكثر من الله، قائلا إن "أساس علاقة العبد بربه هي الحب، فلماذا نخلطها بالخوف ونقول للأطفال إن من يخطئ سوف يعاقب؟.. أنا أخشى المخابرات أكثر من الله!".

وكان مهرجان الإسكندرية السينمائي منح دريد لحام "وسام عروس البحر المتوسط"، تقديرا لدوره في بناء الحركة السينمائية العربية، ولعطائه ومجهوده الكبيرين. وقال الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي إن الفنان دريد لحام قدم أعمالا كانت فيها قضايا الوطن من أهم أولوياته، محركا من خلالها المشاعر؛ وفق ما نقله موقع "العراب" .

وعُرف الفنان السوري دريد لحام في بداياته بشخصية "كارلوس" عازف الجيتار المكسيكي الذي يغني بالعربية والإسبانية، ثم اشتهر بشخصية "غوار الطوشة" التي أداها في الكثير من الأعمال، ومثّل في كثير من الأعمال المسرحية التي شارك في كتابتها مثل: غربة، ضيعة تشرين، كاسك ياوطن، وشقائق النعمان، كما أن له الكثير من الأفلام المهمة مثل: التقرير، والحدود، وكفرون، ودمشق وحلب.