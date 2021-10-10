آخر تطورات عبد العزيز مخيون الصحية... خرج من المستشفى وما زال مصابا بكورونا

كشفت ابنة الفنان المصري عبد العزيز مخيون، اليوم الأحد، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت علياء عبد العزيز مخيون في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية إن والدها خرج من المستشفى، ولكن مازالت نتيجة مسحته "إيحابية".

وتابعت أنه تم الاستغناء عن أجهزة الأكسجين لوالدها في المستشفى، وسيواصل العلاج في المنزل.

وكان عبد العزيز مخيون (78 عاما) نقل إلى مستشفى في مدينة الإسكندرية في مطلع الشهر الجاري عقب إصابته بفيروس كورونا.

يشار إلى أن عبد العزيز مخيون تلقى تكريما في حفل افتتاح الدورة الـ31 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية عن مسيرته الفنية الطويلة، وذلك في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبتلك المناسبة، قال مخيون في كلمة له إن "تونس هي التي أشعلت شرارة الربيع العربي، وها نحن هنا في "أيام قرطاج السينمائية" نحاول أن نجعل الحياة تستمر ونتحدى المرض والجهل والتعصب بالفن".

وجاءت كلمة عبد العزيز مخيون في مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" احتفالا بمرور 10 سنوات على اندلاع ثورات "الربيع العربي"، والتي انطلقت من مدينة "سيدي بوزيد" التونسية، بعدما أشعل الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه.

وتزخر مسيرة عبد العزيز مخيون بالعديد من الأدوار اللامعة في الدراما التلفزيونية، منها مسلسلات "البشاير" و"الشهد والدموع"، وتجسيده لشخصية الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب في مسلسلات "أم كلثوم" و"السندريلا" و"أبو ضحكة جنان"، ودوره في مسلسل "الجماعة" الذي يرصد تاريخ نشأة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

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