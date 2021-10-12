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    مستوي السكر في الدم

    خبير تغذية يحدد أفضل طريقة طبيعية لضبط نسبة السكر في الدم

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    تؤثر معظم الأطعمة التي نتناولها على نسبة السكر في الدم بطريقة أو بأخرى، والتي تؤثر بالسلب على صحة الإنسان العامة وتعرضه للعديد من الأمراض مثل مرض السكري بأنواعه وأمراض السمنة، لذلك يعمل خبراء التغذية على إيجاد وتحديد الوسائل الطبيعية التي تساعد على خفض هذه النسب إلى الحدود الآمنة.

    وحسب صحيفة "إزفيستيا"، حدد طبيب التغذية ميخائيل غينزبورغ بعض الأطعمة التي يمكن استخدامها لخفض مستويات السكر في الدم وإبقائها ضمن الحدود الطبيعية.

    المؤشر الغلايسيمي

    مريض سكر
    © AFP 2021 / ELMER MARTINEZ
    مرض السكر... الدليل الشامل لمرض العصر
    ووفقا للطبيب، يأتي تناول الأسماك في مقدمة هذه الأطعمة، لأنها تحتوي على أحماض أوميغا 3، التي تحفز إنتاج مادة الأديبونكتين المسؤولة عن حساسية الخلايا للأنسولين.

    وأشار إلى أهمية تناول الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفع إلى الحد الأدنى.

    أطعمة ترفع السكر في الدم

    وأوضح غينزبورغ  أن أبرز الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع والتي يجب تناولها في أضيق الحدود أو يفضل الابتعاد عنها تشمل:

    • الخبز الأبيض
    • البطاطس
    • الأرز الأبيض

    بدائل صحية

    وأشار إلى أنه يمكن اختيار بدائل صحية تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل:

    • الخبز الأسمر المصنوع من الحبوب الكاملة
    • دقيق الشوفان
    • الحنطة السوداء (نوع من البذور يشبه الحبوب)
    • الخضروات وتحديدا الورقية

    أفضل طريقة لتناول الوجبات

    أدوية السكر
    © RIA Novosti . Даничев Алексей
    خطة "الأكل الصحيح" التي تنسيك السكر بصورة نهائية
    ومن أجل ضبط نسبة السكر في الدم ينصح الطبيب بتناول كميات قليلة من الطعام، مع ترك فترات زمنية صغيرة بين الوجبات ولكن بانتظام وإعطاء الأفضلية للأسماك على اللحوم، واستبدال زيت عباد الشمس بزيت الزيتون.

    كما أنه من المفيد إضافة المزيد من الخضروات والأعشاب إلى النظام الغذائي، وتناول الفاكهة باعتدال، والحد من استخدام المخبوزات والحبوب التي تحتوي على كربوهيدرات بسيطة.

    أما بالنسبة للوجبات الخفيفة، يعتبر الموسلي مع اللبن الرائب مثاليا.

    تحذير من بدائل السكر

    وفي السياق، تنصح أخصائية التغذية داريا روساكوفا بالحصول على الاستهلاك اليومي الآمن للسكر من الفواكه والخضروات التي تحتوي على ألياف غذائية تساعد على عدم امتصاص الغلوكوز في الدم بسرعة كبيرة، وفي الوقت نفسه حذرت من الإفراط في استخدام بدائل السكر، لأن الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت أن لها علاقة بظهور مرض السرطان.

    الاستهلاك اليومي الآمن للسكر

    وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، لا يمكن للشخص البالغ أن يتناول أكثر من 50 غراما من السكر يوميا.

    ويشمل هذا الرقم أيضا كمية السكر الموجودة بشكل غير محسوس في الوجبات. على سبيل المثال، في الصلصات والأطعمة الجاهزة والمخبوزات.

    >> هل تعاني من أرتفاع السكر في الدم؟ اليك دراسة طبية تحدد عشبة مشهورة تخفض نسبة سكر الدم

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية
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