قطار يدهس 4 أشخاص في حادث مروع جنوبي فرنسا

تعرض 4 أشخاص لحادث مروع جنوب غربي فرنسا، حيث صدمهم قطار فقتل 3 منهم وتعرض الرابع لإصابات خطيرة. وقالت السلطات المحلية إنها تعتقد بأن الضحايا مهاجرين، مشيرة إلى أن وجودهم في هذه المناطق ربما يكون أمرا معتادا.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن الحادث وقع صباح اليوم الثلاثاء.

A train in France struck four people sleeping on the tracks, killing three of them and seriously injuring the other. Authorities believe they may be Algerian migrants who had been expelled from Spain. https://t.co/379tr6noIQ — AP Europe (@AP_Europe) October 12, 2021

ولفتت الصحيفة إلى قول السلطات المحلية في فرنسا إن الضحايا يعتقد أنهم مهاجرين كانوا نائمين على خط السكك الحديدية الذي يستخدمه القطار.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع على خط القطار الذي يربط بلدة أونداي، على الحدود الفرنسية الإسبانية، ومدينة بوردو، جنوب غربي البلاد.

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