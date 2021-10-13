ياسمين صبري تخرج عن صمتها بعد حملة الهجوم عليها... "لا يهزه ضجيج العالم"

خرجت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، عن صمتها بعد تعرضها، لحملة كبيرة من السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عقب تغريداتها الأخيرة.

وردت ياسمين صبري، عبر حسابها على "تويتر"، على سخرية نشطاء قالوا إن تغريدتها التي تحدثت فيها عن الحب والصفاء والإنسانية، حملت معاني فلسفية عميقة، مشيرين إلى أنها تزامنت مع تعرض مصر لموجة من العواصف الرعدية والأمطار.

بداخلي سلام وحب لا يهزه ضجيج العالم.

وكل نظرة ضيقة لشخص ما هي إلا انعكاس لما بداخلهم.

بداخلي نور وصفاء لا يعكره ما يدور بخارجي.

كون حذر من احكامك فإنك تجذبها الي عالمك.

🙏❤️ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) October 10, 2021

​وسبق ان أطلقت ياسمين صبري سلسلة تغريدات عبر حسابها على "تويتر" تدور حول الإيجابية والثقة بالنفس، فيما تفاعل بعض الجمهور مع هذه التغريدات بالسخرية منها، خاصة مع عدم التعود على اهتمام النجمات الجميلات بمقولات الفلسفة والتنمية البشرية.

وأعلنت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، مؤخرا مشاركتها في موسم رمضان 2022، بعد غيابها الموسم الماضي. وكشفت ياسمين صبري عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، استعداداتها للعودة الفنية في الفترة المقبلة، بنشر صورة لعملها الجديد، مع شركة "سينرجي" للإنتاج.

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