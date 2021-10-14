تعرض المخرج السوري هشام شربتجي لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى

تعرض المخرج السوري هشام شربتجي لأزمة صحية تم نقلها على إثرها إلى أحد المستشفيات في العاصمة السورية دمشق لتلقي العلاج.

وكتبت الفنانة السورية أمل عرفة على "تويتر"، اليوم الخميس، تدوينة عن مرض شربتجي، وصفته فيها بـ "شيخ الكار"، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.

بالشفاء التام ناطرينك يا شيخ الكار ..#هشام_شربتجي يارب🙏🙏 pic.twitter.com/qmI6XnsSkM — Amal Arafa (@AmalArafaa) October 14, 2021

وقال موقع "سيدتي" الفني إن المخرج السوري تعرض لجلطة دماغية ليل الاثنين الماضي، مشيرا إلى أنه دخل العناية المركزة منذ نقله إلى المستشفى في دمشق.

يذكر أن هشام شربتجي قام بزيارة ابنته المخرجة رشا شربتجي، منذ وقت قريب في موقع تصوير مسلسل "حارة القبة"، حيث استقبله نجوم المسلسل بترحيب كبير بفضل تاريخه الفني المميز.

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