حفيدة هيفاء وهبة تعرض الأزياء على طريقة جدتها... فيديو

خطفت دانييلا ابنة الفاشينستا زينب فياض، الأنظار والقلوب إليها من خلال فيديو نشرته زينب فياض على حسابها الخاص على موقع "إنستغرام".

وبدت دانييلا (حفيدة هيفاء وهبي) في الفيديو وهي تقوم بعرض الأزياء بطريقة استعراضية حيث شبهها المتابعون بجدتها الفنانة هيفاء وهبي ولاسيما من ناحية الحركات وطريقة التقاط الصور، كما نشرت مجلة "الجميلة".

وبدلت دانييلا ملابسها على أنغام أغنية "يا بطة" التي أطلقتها الفنانة هيفاء وهبي ضمن ألبوم أطفال في عام 2010، وقامت والدتها زينب بالتقاط الفيديو ونشره على حسابها الخاص على "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "خلف الكواليس هيك صورنا فيديو مبارح الله يحميها قلبي وعمري وحياتي كلها ويحمي أولاد الجميع".

View this post on Instagram Публикация от ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

ونشرت فياض فيديو آخر للطفلة دانييلا وعلقت عليه، قائلة: "حبيبة قلبي ما بتتخيلوا أدي ضحكت اليوم وأنا وعم صور هالفيديو.. ما شاء الله صدمتني أدي بتحب التصوير".