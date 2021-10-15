أحمد بدير يكشف عن درس تعلمه من يوسف شاهين وسر "ضربه على رأسه"... فيديو

كشف الفنان المصري، أحمد بدير، عن درس لا ينساه من المخرج العالمي الراحل، يوسف شاهين، والذي كان مصحوبا بضربه له على رأسه.

وأشار بدير في تصريحاته لبرنامج "السيرة"، اليوم الجمعة، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية إلى أنه تعاون مع يوسف شاهين في 6 أعمال سينمائية، من بينها فيلم تسجيلي.

وقال إنه رغم تقديمه أدوارا صغيرة مع يوسف شاهين في تلك الأعمال، إلا أنه كان حريصا على حضور أيام التصوير لكي يتعلم منه.

وتابع أحمد بدير أن يوسف شاهين كان يضربه على رأسه لكي يمنعه من التمثيل وهو مقطوب الحاجبين، ودائما ما كان ينصحه أن يكون أدائه نابعا من القلب وليس من حنجرة صوته.

أحمد بدير عن المخرج الكبير يوسف شاهين: عملت معاه أدوار صغيرة بس كنت بروح كل أيام التصوير علشان أتعلم.. وفعلا اتعلمت منه كتير#السيرة pic.twitter.com/sQX214U0G0 — dmctv (@dmctv) October 15, 2021

موقف لسمير غانم

تطرق أحمد بدير في حديثه ببرنامج "السيرة" كذلك عن ذكرياته مع الفنان الراحل، سمير غانم، وأنه ذهب بعد ليلة زفافه مع زوجته إلى مسرحية "أهلا يا دكتور".

وقال بدير متذكرا إنه استبدل مع زوجته ملابس الزفاف، وذهبا لكي يقضيا أمسية في مسرحية "أهلا يا دكتور"، وكان الراحل سمير غانم حجر لهما في الصف الأول بالقاعة.

أحمد بدير عن النجم الراحل سمير غانم: يوم فرحي غيرت هدومي أنا ومراتي وروحناله عرض مسرحية "أهلا يا دكتور"#السيرة pic.twitter.com/FMlOASKXk7 — dmctv (@dmctv) October 15, 2021

وأردف أنه لا ينسى أن سمير غانم والفنان جورج سيدهم كانا دائما ما يناكفانه هو وزوجته أثناء العرض المسرحي.

ماذا حدث لرجل الأمن الجزائري؟

روى الفنان أحمد بدير في برنامج "السيرة"، اليوم الجمعة، موقفا طريفا حدث بينه وبين رجل أمن في الجزائر أثناء حضوره مهرجان وهران السينمائي ضمن وفد من الفنانين المصريين.

اعرف حكاية رجل الأمن اللي كان في مطار الجزائر وعمل إيه مع أحمد بدير لما شاف الباسبور بتاعه.. هاتموت من الضحك 😂#السيرة pic.twitter.com/PKEQYbRId0 — dmctv (@dmctv) October 15, 2021

وأشار بدير إلى أن رجل الأمن الجزائري كان يطلع على جوازات سفر الفنانين في المطار لكي يسمح لهم بالمرور، لكن عندما نظر إلى صورته في جواز سفره نظر له بدهشة وقال له: "والله إني أحبك... أنت من القدماء"، لينهار باقي زملائه من الضحك بسبب الموقف.

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