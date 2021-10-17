ابنة بيل غيتس تحتفل بزفافها مع المصري نائل نصار... لقاء استثنائي لأغنى رجل في العالم... صور

احتفلت جينيفر غيتس، ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، أمس السبت، بزفافها مع خطيبها الفارس المصري، نايل نصار.

وأقيم حفل الزفاف في منزل جينيفر (25 عاما) في ويستشستر بمدينة نيويورك الأمريكية، وحضره 300 ضيفا، من أبرزهم جورجينا بلومبرغ، ابنة الملياردير الأمريكي، مايكل بلومبرغ.

وكان حفل أمس السبت هو ثاني احتفالات ابنة بيل غيتس ونائل نصار (30 عاما)، بعدما احتفلا بزفافهما ليلة الجمعة في حفل ديني إسلامي سري، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأقيم الحفل الإسلامي الخاص، مساء الجمعة، في حديقة ملكية عائلة غيتس، التي تبلغ مساحتها 142 فدانا في شمال سالم في نيويورك.

Meanwhile, kids across the U.S. are expected to mask up. Because reasons.



I'm sure they all masked up the second they stepped foot inside the crowded reception. https://t.co/emI8ybGZhf — thebadegg (@thebadegg3) October 16, 2021

وبعد حفل زفاف، أمس السبت، رقصت جينيفر غيتس مع والدها بيل غيتس على ألحان أغنية "Can you Feel the Love Tonight" للمغني البريطاني، إلتون جون.

Wonder what the carbon footprint for this wedding will be. Preparations for the celebration of Microsoft heiress Jennifer Gates’ $2 million nuptials reached a fever pitch Saturday https://t.co/8RacILnk7H via @nypost — Diane (@SoCalValleyGal) October 16, 2021

وسبق حفل زفاف جينيفر غيتس ونائل نصار، أمس السبت، ترتيبات كبيرة، منها ما يتعلق بالأمن، ووصل شحنات ضخمة من الزهور تكلفت ما يقدر بنحو 2 مليون دولار أمريكي.

Jennifer Gates and equestrian millionaire fiancé Nayel Nassar secretly married in a Muslim wedding YESTERDAY. Bill Gates arrived in New York via helicopter for daughter Jennifer’s wedding. pic.twitter.com/RtX3U3RaLM — ₍ᐢ ̥ ̞ ̥ᐢ₎ Wirra ♥️🇬🇧 (@VeRsATiLeRoSE) October 16, 2021

وشهد حفل زفاف جينيفر غيتس لقاء استثنائيا لوالدها بيل غيتس مع والدتها ميليندا غيتس، في أول ظهور لهما سويا بعد إعلان انفصالهما في أغسطس/ آب الماضي وذلك بعد زواج استمر 27 عاما.

ونشأ نايل نصار نشأ نصار في الكويت، وبدأ أولى خطواته في عالم الفروسية هناك، لينتقل بعدها إلى أمريكا وتخرج في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا 2013 تزامنا مع تقدمه في رياضة الفروسية، التي توج عنها ببطولات عالمية عديدة.