وفاة الكاتب المصري كرم النجار... أول مسيحي يكتب عملا فنيا عن النبي محمد

توفي الكاتب والسيناريست المصري، كرم النجار، الذي وُصف بأنه أول مسيحي يكتب عملا فنيا عن النبي محمد، إضافة إلى أعماله المتنوعة التي كتبها خلال مسيرته الفنية.

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، في خبر عن الكاتب الراحل ، مشيرة إلى أن بداية النجار في العمل الفني كانت من خلال مسلسل "الإنسان والجبل" عام 1969.

درس كرم النجار، في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية المصرية وله مسيرة حافلة في المجال الفني تتضمن العديد من الأفلام الناجحة أبرزها فيلم "الصرخة" مع الفنان المصري الراحل نور الشريف عام 1991.

كما قدم الكاتب الراحل كرم النجار مسلسلات مثل "الرقص على سلالم متحركة" و"الأصدقاء" و"بابا نور".

ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أن النجار، الذي قدم مسلسل "لا إله إلا الله"، أصبح أول مسيحى يكتب عملا فنيا عن النبي محمد، نبي الإسلام.

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