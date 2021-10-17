الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض في درجات الحرارة

كشفت الأرصاد المصرية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، محذرة من تغيرات في درجات الحرارة على العديد من المناطق.

ولفت موقع "مصراوي" المصري، في خبر عن حالة الطقس، إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، توقعت انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الأحد، حتى نهاية الأسبوع.

وأرجعت الأرصاد المصرية انخفاض درجات الحرارة إلى كتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا تتحركة باتجاه شمال أفريقيا.

وتابعت: "هذه الكتلة الهوائية المعتدلة تتسبب في انخفاض درجات الحرارة على العديدة من المدن الساحلية والقاهرة وتتأثر بها مناطق شمال وجنو الصعيد".

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الكبرى في القاهرة 28 درجة وتصل الصغرى إلى 20 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية شمالي البلاد بين 27 نهارا و20 درجة ليلا.

أما مناطق جنوب سيناء فتكون درجات الحرارة فيها 34 نهارا و25 ليلا وفي شمال وجنوب الصعيد تصل الحرارة ليلا إلى 25 درجة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حدوث بعض الظواهر الجوية مثل الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى العاصمة المصرية القاهرة خاصة القريبة من المسطحات المائية مع وجود فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية.

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