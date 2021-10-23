انتقام جديد من هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها... بعد السجن 5 سنوات

حققت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم السبت، انتقاما جديدا ضد مدير أعمالها السابق، محمد وزيري.

وأمرت محكمة جنح قصر النيل في مصر، بحبس وزيري 3 سنوات واجبة النفاذ، بتهمة خيانة الأمانة، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

ونشر ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي في مصر، عبر حسابه على موقع "تويتر" بيانا يوضح تفاصيل الحكم الصادر، اليوم السبت، ضد محمد وزيري، والذي ينص على "حبسه 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه مصري و50 ألف وواحد تعويض مؤقت".

وتابع البيان أن "المتهم حضر من محبسه لسماع الحكم".

ولفت البيان إلى أنه "بالحكم الجديد يكون إجمالي الأحكام ضد وزيري 8 سنوات".

وختم المحامي ياسر قنطوش بيانه بالتأكيد أن "هناك أحكام جديدة ستصدر قريبا ضد المتهم".

الحمدلله. وشكرا. لقضاء مصر العادل. حكم. جديد لصالح الفنانة. هيفا. ضد. محمد وزيري. بحبسه. ثلاث. سنوات pic.twitter.com/jJPuzybeam — Yasser kantoush (@KantoushYasser) October 23, 2021

وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، قرر القضاء المصري حبس محمد وزيري 5 سنوات، بتهمة التبديد والنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه مصري.

وفي مايو/ أيار 2020، تقدمت هيفاء وهبي من خلال محاميها في مصر، المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020، جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ"محمد وزيري".

وأشار قنطوش، في البلاغ، إلى أن وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته هيفاء وهبي في مصر، وكان مسؤولا عن التعاقد على الحفلات الغنائية التي تحييها، والبرامج التي يتم استضافتها بها، والمسلسلات التلفزيونية التي تلعب بطولتها، وكان من مهامه أيضا تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، وإيداعها بالبنك في حساب الفنانة اللبنانية.

ولفت إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه مصري دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به، دون علم موكلته.