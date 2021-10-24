فيديو جديد يوثق تحدي دينا الشربيني لعمرو دياب في أول لقاء بعد انفصالهما

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للفنانة المصرية دينا الشربيني، وهي تتحدى الفنان عمرو دياب، أثناء حضورهما حفل زفاف أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن مقطع الفيديو الجديد أظهر دينا الشربيني وهي تغني أغنيتها الجديدة "فلتت مني"، التي تتعاون فيها مع الفنان حسن أبو الروس.

View this post on Instagram A post shared by Karim Roushdy (@bullseyephotography)

وجمع حفل الزفاف بين الفنانة دينا الشربيني والفنان عمرو دياب في أول حدث يجمعهما منذ أخبار انفصالهما، ظهرت وهي ترقص مع الحضور على أنغام أغاني عمرو دياب.

وفي وقت سابق، حسمت الفنانة التونسية، درة، جدلًا قد أثيرعلى مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، بشأن كونها السبب في انفصال الفنانين عمرو دياب ودينا الشربيني. ونفت درة، ما ذكره موقع تونسي بأنها كانت سبب تفجر الخلاف بين دياب والشربيني، ووصفت درة ذلك الخبر المنشور بـ"الهبل"، وتابعت ساخرة منه بأنها وراء انتشار فيروس كورونا في العالم.

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