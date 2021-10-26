منصة شاهد تعلن عن وثائقي لمحمد صلاح.. فيديو

أعلنت منصة شاهد عن فيلم وثائقي عن اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

ونشرت شاهد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، الإعلان عن وثائقي يستعرض مسيرة اللاعب محمد صلاح ضمن مجموعة وثائقيات تعرضها الفترة القادمة.

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ويقع الفيلم في 36 دقيقة، يستعرض خلالها رحلة اللاعب منذ بدايته إلى أن وصل للنجومية العالمية.

ويتحدث في الفيلم مجموعة من اللاعبين العالميين إضافة للنقاد الرياضيين، والصحفيين الأجانب.

واستضاف الفيلم أيضا مدربي صلاح السابقين، وزملاءه في نادي المقاولون العرب، ثم يستعرض رحلة احترافه بداية من بازل السويسري، وانتهاء بالدوري الإنجليزي.

وحرص صناع الفيلم على استضافة مدربه الحالي يورجن كلوب، ولاعب ليفربول السابق ستيفن جيرارد.