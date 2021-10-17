كلوب يحذر الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن محمد صلاح

حذر المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، الدوري الإنجليزي الممتاز من أن هناك المزيد قادم من لاعبه المصري الدولي، محمد صلاح.

وأكد كلوب يورغن للدوري الإنجليزي الممتاز أن هناك المزيد الأداء الرائع القادم من محمد صلاح، وذلك بعد أدائه المذهل في مباراة أمس السبت أمام فريق واتفورد في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز ليفربول بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل محمد صلاح هدفا في شباك واتفورد في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد أهدافه إلى 104.

وقال كلوب عن محمد صلاح: "إنه محترف من الدرجة الأولى، ويحب التدريب سواء الجزء المادي منه أو الجزء التكتيكي منه، وهو محترف رفيع المستوى"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وتابع: "أعتقد أنه كان على هذا المستوى لفترة من الوقت، بالطبع إن أدائه يتحسن، وهو في سن لا يزال بإمكانه أن يتحسن فيه".

وأشاد يورغن كلوب بتمريرة محمد صلاح للهدف الافتتاحي لساديو ماني، في مباراة ليفربول ضد واتفورد، أمس السبت.

وقال كلوب: "لقد رأيت الهدف الأول الذي صنعه صلاح لساديو، وكان ذلك تمريرة رائعة".

يشار إلى أن محمد صلاح من بين المرشحين لجائزة "الكرة الذهبية"، إلى جانب لاعبين مشاهير مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي، لكن يعتقد كلوب أن صلاح هو الأفضل حاليا في العالم.

ولفت يورغن كلوب إلى أن "محمد صلاح يلعب لصالح فريق ليفربول لمدة 4 أو 5 سنوات حتى الآن، لكن الطريقة التي يؤدي بها لا تصدق تماما منذ أن كان هنا".