فنانة سورية مشهورة تفاجئ جمهورها بصورة من طفولتها أمام البحر

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة التي نشرتها الفنانة السورية هيا مرعشلي على صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام".

وشاركت هيا جمهورها بصورة لها من طفولتها وهي ترتدي ملابس سباحة وتجلس أمام البحر تلعب بالرمل، إذ بدا أنها كانت برحلة إلى الساحل مع عائلتها، كما نشر موقع "كل يوم".

وعلقت الفنانة هيا على الصورة قائلة: "سنوات من الخبرة في زيادة الطين بلة"، مما يدفع إلى الظن بأنها تمر بتلك الأوقات التي يتم فيها اتخاذ بعض القرارات الخاطئة.

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وحازت الصورة على أكثر من 70 ألف إعجاب، والكثير من التعليقات التي أشادت بجمال الفنانة مرعشلي منذ الصغر، كما لفتت الصورة انتباه العديد من الفنانين مثل أيمن عبدالسلام، وجفرا يونس بالإضافة إلى الفنانة شكران مرتجى التي كتبت قائلة: " أنا بتذكرك هيك يا قمر"، لترد عليها هيا مرعشلي بإيموجي قلب وقبلة.