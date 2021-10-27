نجل بوب مارلي يشارك في معرض الأزياء الأفريقية في أديس أبابا

استضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "معرض الأزياء الأفريقية" الذي يهدف إلى إبراز تنوع الزي الأفريقي، بمشاركة 27 دولة.

وشارك في المعرض، الذي انطلق، الجمعة الماضية، واستمر لمدة خمسة أيام، عدد من كبار مصممي الأزياء الأفارقة، في مشهد كرنفالي أفريقي تعددت ألوانه وأشكاله، بما يعكس الثراء الثقافي لشعوب القارة وتعددها الإثني.

ومن بين المشاركين في المعرض نجل نجم موسيقى البوب الأمريكية الجاميكي الراحل بوب مارلي، حيث قدم وفرقته عروضا فنية، بعدها قام الموسيقي بجولة في أديس أبابا وتعرف على المعالم السياحية الرئيسية في المدينة.

“The two-time Grammy Award Nominee & the son of the Legendary reggae icon Bob Marley, Julian Marley was at Africa Fashion Reception at Ethiopian Skylight Hotel,Finfinne/Addis Ababa. We are glad to have him at the event. @JulianMarley #Visitoromia #landofdiversebeauty #Ethiopia pic.twitter.com/9zhzlApUrN — Visit Oromia (@VisitOromia) October 23, 2021

واستطاعت الأزياء الأفريقية ومصمموها أن يغيروا خريطة الموضة العالمية، بعدما حازت أزياؤهم على مكانة خاصة وسط عالم الموضة والأزياء فى جميع أنحاء القارات الغربية والأفريقية، فللتصميمات الأفريقية سحر وطابع خاص يميزها.

ويُعد معرض الأزياء الأفريقية للعام 2021، الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي، بمثابة منصة للمصممين الأفارقة للتميز والعمل معاً، ما يفتح الباب أمامهم للانخراط في أنشطة تجارية مشتركة، تحت شعار "أفريقيا: الإلهام الجديد للأزياء العالمية".