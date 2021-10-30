ملكة جمال مصر تصدم إعلاميا عربيا وجه لها طلبا غريبا على الهواء... فيديو

وجه الإعلامي العراقي نزار الفارس، طلبا مفاجئا إلى ملكة جمال مصر لعام 2021، نادين الجيار، فيما صدمته الأخيرة بردها على الطلب.

وخلال استضافتها في الحلقة الماضية من برنامج "مع الفارس"، طلب نزار الفارس من ملكة جمال مصر أن تزيل الماكياج عن وجهها لأنه يرغب في رؤية جمالها الحقيقي متحدثا عن مدى ثقتها بنفسها للظهور أمام الجمهور من غير ماكياج.

من جانبها، واقفت نادن على طلب نزار الفارس واستعانت بمنديل لإزالة الماكياج عن وجهها ليصفها نزار الفارس بالشجاعة.

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وكانت نادين الجيار، ملكة جمال مصر لعام 2021، عبرت مؤخرا عن مدى سعادتها بحصولها على هذا اللقب، وأكدت خططها للمشاركة في العديد من الأعمال الخيرية والسياحة الداخلية بمصر، موجهة رسالة لكل أسرة مصرية تخاف على بناتها من المشاركة في مسابقات ملكات الجمال بأنها آمنة جدا.

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