"القادم صادم"... نزار الفارس يعلق على القرار القضائي في قضيته مع رانيا يوسف

علق المذيع العراقي، نزار الفارس، على قرار القضاء المصري بشأن قضيته مع الفنانة رانيا يوسف، متوجها بالشكر إلى القضاء الذي أنصفه في موضوع الاتهامات الموجهة له.

ووجه نزار الفارس، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، الشكر للإعلام المصري ولكل شخص وقف بجانبه، كما توجه بالشكر للمستشار هيثم عباس، المحامي الخاص به، بسبب جهوده الكبيرة في القضايا التي يخوضها.

وتوعد نزار الفارس بأن القادم في الأزمة التي وقعت بينه وبين الفنانة رانيا يوسف بسبب حواره معها سيكون صادما، خاصة أن هناك مفاجآت في القضايا المتداولة بينهما، بحسب قوله.

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وكان القضاء المصري، أصدر قرارا بحفظ البلاغ المقدم من رانيا يوسف ضد نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة "الرشيد" العراقية.

وأقام وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا يوسف ونزار الفارس، إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة المصرية العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

وتقدم طارق العوضي، محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، ومشيرا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته لأنه "خان الثقة التي منحته إياها".